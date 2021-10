Vers une usine Intel à 93 milliards en Europe, plus de détails en 2022

Pat Gelsinger en avait déjà parlé à plusieurs reprises ces derniers mois ; à l'occasion de l'IAA Mobility Auto Show, tenu à Munich, le nouveau P.-D.G. d'Intel persiste et signe : il va faire construire une usine à 93 milliards de dollars en Europe. Un investissement colossal que le groupe américain devrait conduire sur une période totale de 10 ans, et qui a pour objectif de faire sortir de terre « la fabrique de puces la plus avancée au monde »… le tout sur le vieux continent.