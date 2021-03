Intel confie une partie de sa production de processeurs 2023 à TSMC

Le jeu vidéo est plus qu’un divertissement. Souvent critiqué et opposé à d’autres pratiques culturelles jugées plus nobles, le gaming ne cesse pourtant d’étendre son influence, chez les jeunes comme les moins jeunes. Bon pour l’esprit comme pour le corps, notre loisir favori est le socle de nombreuses initiatives positives qu’elles touchent à l’éducation, la solidarité ou même la santé. Plongée au cœur d’un monde que le jeu vidéo contribue à rendre meilleur !