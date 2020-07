Sans surprise, Intel repousse ses processeurs gravés en 7 nm à 2022

Dans son communiqué de presse, Intel évoque « un décalage de six mois par rapport aux précédentes estimations dans la sortie des processeurs basés sur le 7 nm ». Comme le souligne The Verge, les premiers CPU gravés en 7 nm étaient attendus pour fin-2021. Ils ne devraient plus être commercialisés avant la mi-2022, dans le meilleur des cas.

L'arrivée à maturité du processus 10 nm est heureusement là pour compenser - au moins partiellement - les déboires du groupe américain. Déboires techniques cela dit, pas commerciaux : Intel voit effectivement ses revenus augmenter de 7% (avec 9,5 milliards de dollars) sur le second trimestre 2020 par rapport à la même période l'an passé.