Intel prendrait une semaine de plus – jusqu'au 17 octobre donc – pour démarrer la distribution des puces avec, en tête de liste, le Core Ultra 285K, un processeur doté de 8 cœurs performants Lion Cove et de 16 cœurs efficients Skymont pour une fréquence maximale de 5,7 GHz et un TDP de 125 watts, sachant que des moutures plus sobres (65 et 35 watts) sont également prévues.

Tout récemment, une première série de ces puces s'est échappée sur les bases de données de Geekbench avec, à la clé, une première indication sur les performances à en attendre. Bien sûr, il convient de rester prudent, mais ces chiffres sont on ne peut plus encourageants avec un petit avantage sur le Core i9-14900K et le Ryzen 9 9950X.