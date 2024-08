Une liste de 14 modèles qui démarre bien sûr par le navire amiral, le Core Ultra 9 285K avec ses 8 cœurs performants Lion Cove et ses 16 cœurs efficients Skymont. La fréquence maximale possible sera de 5,7 GHz comme nous l'avions annoncé précédemment et le TDP de 125 watts, mais une mouture 65 W (Core Ultra 285) et une 35 W (Core Ultra 285T) sont aussi prévues, avec des fréquences de base plus faibles, respectivement de 2,5 GHz et 1,4 GHz contre 3,7 GHz pour le Core Ultra 285K.

Ce navire amiral sera complété par pas moins de 7 modèles de Core Ultra 7, tous dotés de 20 cœurs selon une organisation 8 + 12. Peut-être plus intéressant encore, Intel fermera la marche avec 6 modèles de Core Ultra 5 lesquels seront parfois très différents : des modèles à 14 cœurs (6 + 8) sont ainsi prévus aux côtés de modèles 10 cœurs (6 + 4).

Alors que Raptor Lake Refresh l'an dernier et Raptor Lake l’année précédente ne faisaient que « mettre à jour » Alder Lake, Arrow Lake est une architecture très différente pour Intel. Elle aura la lourde tâche de relancer le géant américain.