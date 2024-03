Précisions sur Intel Arrow Lake, des CPU sans hyper-threading, sans LP E-Cores, sans DDR4

Plus logique, il ne serait plus question de prendre en charge la DDR4 avec Arrow Lake. À la manière de ce que fait AMD sur AM5, seule la DDR5 aura le droit de citer. On parle aussi de « seulement » 4 Xe-Cores pour la partie graphique alors que le nœud de gravure Intel 20A ne serait pas utilisé sur toutes les puces. Introduit avec Arrow Lake, il serait réservé aux CPU dotés de 6 cœurs performants, les moins puissants de la gamme desktop.

Gageons que d'autres informations ne manqueront pas d'arriver à mesure que l'on se rapproche de la sortie et qu'Intel ne devrait tout de même pas trop tarder à faire un point plus précis sur Arrow Lake.