Arrow Lake-S : une rumeur détaille la première série de sa petite révolution en matière de processeurs

À côté de ces références, BenchLife évoque donc le cas des « non K » dont le PBP se limite à 65 watts : un Core Ultra 9 (275 ?), un Core Ultra 7 (255 ?) et un Core Ultra 5 (240 ?). Alors que les deux premiers reprennent la configuration des modèles « K » équivalents, le Core Ultra 5 « non K » se contenterait de 10 cœurs, soit 4 de moins que son équivalent « K ».

BenchLife évoque aussi l'existence de deux processeurs « F », c'est-à-dire sans solution graphique intégrée avant de finir sur une ultime gamme de cinq références « T » dont le PBP se limite à 35 watts. Nous n'en saurons pas plus pour le moment à propos de ces modèles.

Nous n'avons pas non plus de précisions quant au planning de sortie d'Intel, mais Arrow Lake arrive, et 2024 semble plus que jamais dans sa ligne de mire.