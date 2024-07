Pas moins de 18 processeurs Core Ultra 200 prévus : chez Intel, Arrow Lake-S est partout

Logiquement, ce line-up se subdivise en trois catégories. En tête de liste, ce sont trois Core Ultra 9 qui sont prévus depuis le 285K en 125 watts, le 275 en 65 watts et un invité mystère (2xxT) en 35 watts. À chaque fois, on parle de 24 cœurs (8+16) et d'une solution graphique à 4 Xe-Cores.

Les Core Ultra 7 arrivent juste après, avec 6 modèles. Les trois premiers conservent la solution graphique à 4 Xe-Cores, qu'ils déclinent avec 20 cœurs (8+12) et un TDP déclinant de 125 à 65, puis 35 watts, selon que l'on parle du 265K et de plus mystérieux 2xx et 2xxT. Les Core Ultra 7 arriveront avec une seconde série identique à la première, si ce n'est que les trois processeurs seront cette fois dépourvus de toute solution graphique.

Enfin, pour fermer la marche, Intel compte distribuer une vaste gamme de 10 Core Ultra 5, plus complexe que les précédentes. Les deux plus petites puces de la gamme seront dotées de 10 cœurs (6+4) et de 2 Xe-Cores : il s'agit du Core Ultra 240 (65 W) et d'un mystérieux 2xxT (35 W). Les autres devraient permettre d'avoir à peu près toutes les variations, avec une base de 14 cœurs (6+8), mais un TDP de 125, 65 ou 35 watts et 0, 3 ou 4 Xe-Cores.

Une telle densité dans l'offre Arrow Lake-S ne serait pas surprenante, compte tenu des habitudes d'Intel, et cela lui permettrait de segmenter autant que possible son catalogue. À voir ce que cela donnera en pratique !