Intel Arrow Lake : entre réorganisation des cœurs P/E et premier bench très impressionnant !

Des cœurs pour lesquels Intel aurait complètement revu l'organisation. Bien sûr, là encore, il n'est pas question de propos officiels d'Intel et la firme aura le temps – d'ici septembre/octobre – de faire le plein d'informations à ce niveau. Reste que le souvent très bien renseigné Kepler_L2 indique sur X.com que les cœurs performants ne seraient plus regroupés sur un processeur Arrow Lake comme c'est le cas sur les précédentes générations.

Non, Intel aurait opté pour une organisation plus « dispersée ». Les cœurs Lion Cove seraient chacun « rattachés » à un cluster de cœurs efficients, les Skymont, afin de permettre une migration simplifiée des threads entre les deux types de cœurs. On parle dans ces échanges, d'une latence plus faible et cette organisation aurait aussi un avantage thermique.