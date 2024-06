L'Intel Xe2 Battlemage se mesure au Radeon 890M d'AMD sous TimeSpy : chaud devant !

Publiés par un certain Jaykhin et relayés notamment par nos confrères de VideoCardz, les résultats de la puce Lunar Lake concernent pas mal d'outils de mesure, mais on se focalisera sur Time Spy.

La populaire scène de l'outil 3DMark a effectivement l'avantage d'avoir aussi été présentée pour la Radeon 890M autorisant une comparaison partielle. Le GPU du processeur Lunar Lake signe 3 438 et 4 151 points respectivement en 17 et 30 watts, quand la Radeon 890M affiche 3 500 et 4 221 en 15 et 54 watts. Vous le voyez, les puissances ne sont pas directement comparables, et il faut aussi noter que la consommation RAM n'est pas prise en compte.