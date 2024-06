Lunar Lake : avec sa nouvelle génération de processeurs pour PC portables, Intel veut décrocher la Lune

Intel évoque ici l’introduction d’un cache intermédiaire de 48 Ko, baptisé L0D alors que le cache L1 passe de 48 Ko sur Redwood Cove à 192 Ko ici et que le cache L2 est de 2,5 (Lunar Lake) ou 3 Mo (Arrow Lake) par cœur selon les besoins d’Intel. Enfin, et ce n’est pas anodin non plus, Intel évoque une gestion plus fine des fréquences d’horloge : on ne fonctionne plus par pas de 100 MHz, mais de 16,67 MHz, sachant que les variations sont maintenant gérées par l’IA.