Malgré l'asbence d'hyper-threading, les CPU Intel Lunar Lake seraient 1,5x plus puissants que les Meteor Lake

Si nous les relayons malgré tout, c'est que la chose est devenue de plus en plus crédible avec l'évolution des derniers processeurs Intel. La multiplication du nombre de cœurs et la suppression partielle de l'hyper-threading vont dans ce sens. Pensez effectivement que les cœurs dits efficients sur les puces Intel sont déjà privés de l'hyper-threading.

À en croire une source fiable – un certain Bionic_Squash – l'abandon de cette technologie n'aurait toutefois guère d'incidence sur les performances de la génération Lunar Lake, comparée à Meteor Lake.