Lion Cove et Skymont : le duo de cœurs pour l'architecture Lunar Lake d'Intel dévoilé

Sur la génération Meteor Lake, Intel prépare un double remplacement avec des cœurs plus modernes à la fois sur la partie performance (Redwood Core) et sur la partie efficacité (Crestmont) avant de tout changer, encore, pour la génération d'après, Arrow Lake, laquelle sera en Lion Cove et Skymont.

De manière assez surprenante en revanche, les documents de travail repérés par VideoCardz indiquent qu'il n'y aura pas de changements pour Lunar Lake. Ce qui serait la 16e génération de processeurs Intel fonctionnerait donc sur le même duo Lion Cove et Skymont. Difficile à croire.

On peut logiquement supposer qu'en réalité, un certain glissement a été opéré chez Intel sans que l'on sache encore bien à quoi s'attendre sur Arrow Lake donc. À moins, bien sûr, que le passage du processus de gravure 20A à 18A entre Arrow Lake et Lunar Lake soit considéré comme suffisant par Intel.