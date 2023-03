Le développement des processus de gravure 20A et 18A achevé : Intel dans les temps

Le responsable de la division chinoise d'Intel précise que le développement du processus 20A est achevé. En d'autres termes, il n'y a plus d'évolutions ou de modifications prévues. Cela ne veut toutefois pas dire qu'Intel sera en mesure de produire des semi-conducteurs en 20A dès demain.

En effet, si la définition des spécifications et des besoins de cette technologie est arrêtée, et si les outils et logiciels nécessaires pour sa mise en production sont déterminés, il reste encore pour Intel à commander tout ce dont elle a besoin afin de mettre en place ses lignes de production.