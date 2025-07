Le Prime Day est devenu l’un des événements shopping les plus attendus de l’année, rivalisant avec le Black Friday en termes d’ampleur et de volume de ventes. Concrètement, Amazon proposera pendant deux jours des remises massives sur des milliers de références, en particulier les produits de ses propres gammes : Echo, Fire TV, Kindle, Ring ou Blink. Mais d’autres grandes marques comme Samsung, Philips, Sony ou Logitech sont généralement de la partie, avec des baisses de prix souvent plus agressives qu’en soldes classiques.

En 2024, on a vu des remises allant jusqu’à -60 % sur les smartphones, PC portables et objets connectés. Pour 2025, on peut s’attendre à des ventes flash limitées dans le temps, des coupons exclusifs, et des bundles packagés avec des accessoires offerts. Attention toutefois : la clé du Prime Day, c’est la rapidité. Les meilleures affaires partent souvent en quelques minutes. Pour ceux qui veulent s’équiper malin, c’est un rendez-vous incontournable, mais qui nécessite un minimum de préparation : vérifier les prix avant, définir vos priorités et activer les alertes. Si vous attendiez un moment pour craquer sur un produit premium, c’est probablement celui-là.