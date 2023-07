14600K, 14700K et 14900K : le point sur les fers de lance du Raptor Lake Refresh d'Intel

Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, il sera question de 3 processeurs allant du Core i5-14600K au Core i9-14900K, en passant par le Core i7-14700K. Première surprise, contrairement à ce que prétendait une précédente rumeur, le 14600K ne verrait aucune augmentation de son nombre de cœurs par rapport au 13600K. On resterait donc à 6 cœurs performants et 8 cœurs efficaces. En revanche, il est bien question d'un accroissement de la fréquence boost à 5,3 GHz (contre 5,1 GHz).

Cette augmentation de 200 MHz se retrouve sur les deux autres puces de la gamme. Le 14900K passe ainsi à 6 GHz en boost (contre 5,8 GHz sur le 13900K), et le 14700K atteint 5,6 GHz (contre 5,4 GHz sur le 13700K). Ce dernier est le seul à voir son « organisation » modifiée. Benchlife confirme le passage à 8 cœurs performants et 12 cœurs efficaces (contre 8P+8E sur le 13700K) et, de fait, à un cache de 33 Mo (contre 30 Mo).