Intel confirme enfin la sortie prochaine des processeurs Raptor Lake refresh

Des Raptor Lake-U refresh devraient eux aussi adopter la nouvelle façon de désigner les puces Intel, avec des Core 3/5/7. Cette décision appuie l'idée d'un mélange d'architecture pour cette nouvelle génération avec du haut de gamme en Meteor Lake (Core Ultra) complété par des Raptor Lake-U refresh pour les processeurs moins puissants (Core).

Parallèlement à cela, Intel prévoit le lancement d'une 14e génération de CPU « Core i# » (la dernière à être baptisée ainsi) exclusivement constituée de Raptor Lake refresh. On trouvera d'un côté les modèles desktop Raptor Lake-S refresh et, de l'autre, les modèles mobiles Raptor Lake-HX refresh… Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas ?