CES 2023 : Intel lance sa 13e génération « économe », des Raptor Lake desktop à 35 et 65 Watts

Il nous tardait donc de voir débouler des processeurs Raptor Lake avec un Processor Base Power (PBP) limité à 65 Watts. Ces processeurs n'ont pas seulement été détaillés au CES 2023, ils ont tout bonnement été lancés par Intel qui en officialise le line-up complet.

En tête de gondole, ce sont logiquement les Core i9 qui impressionnent le plus avec leurs 32 threads « réparties » en 8 cœurs performants et 16 cœurs efficaces. Le cache L2 est de 32 Mo et le cache L3 est à 36 Mo alors que les fréquences culminent à 5,6 GHz et le Max Turbo Power (MTP) à 219 Watts.