Intel officialise Raptor Lake, sa 13e génération de processeurs... et montre déjà les crocs

Côté tarif, nous n'avons encore que les mentions en dollars, mais sachez que les Core i9-13900K et 13900KF (sans iGPU) sont respectivement à 589 et 564 dollars. Les Core i7-13700K et 13700KF (8C+8c) sont à 409 et 384 dollars, et les Core i-5-13600K et 13600KF (6P+8c), à 319 et 294 dollars.