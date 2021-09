Intel : des benchs et des prix pour les Core i9-12900KF, Core i7-12700KF et Core i5-12600KF

Du côté du modèle le plus haut de gamme – le Core i9-12900K – on parle d'un prix compris entre 735 et 745 euros selon les sources et de plus ou moins 700 à 710 euros pour la version sans iGPU (12900KF). Le Core i7-12700K tournerait autour des 520 à 525 euros avec iGPU et 490 euros sans. Enfin, le Core i5-12600 serait vendu 360 à 365 euros avec iGPU et autour de 330 euros sans.