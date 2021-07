Un sample Core i9-12900K devancerait Ryzen 9 5950X sur CineBench

Un Core i9-12900K qui disposera de 16 cœurs, via une architecture big.LITTLE combinant 8 cœurs Golden Cove (hautes performances) et 8 cœurs Gracemont (basse consommation). Il devrait logiquement être suivi par d'autres modèles et on évoque notamment un Core i7-12700K doté de 12 cœurs (8 Golden Cove + 4 Gracemont) ainsi qu'un Core i5-12600K (6 Golden Cove + 4 Gracemont).