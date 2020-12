Intel : le Core i7-11700K annoncé vainqueur face au Ryzen 9 5950X sur GeekBench

Comme nous l'avions relayé hier, les spécifications techniques du Core i7-11700K sont désormais connues. Si ces informations mériteront d'être confirmées par Intel, la puce devrait embarquer 8 cœurs et 16 threads (le maximum que la génération Rocket Lake-S permettra, avait précisé Intel en octobre) cadencés entre 3,6 et 4,8 GHz. C'est moins que les 3,8 / 5,1 GHz affichés par l'actuel Core i7-10700K, mais cette baisse des fréquences devrait être compensée par l'introduction de la nouvelle architecture CPU « Cypress Cove », qui remplacera le design « Skylake » resservi à loisir depuis plus de 5 ans sur les processeurs de bureau d'Intel.

Pour rappel, les CPU Rocket Lake-S seront par contre toujours gravés selon l'antique procédé en 14 nm d'Intel, ce qui induirait une consommation toujours importante… estimée à 125 W en PL1, pour un maximum de 250 W en PL2 sur le Core i7-11700K. Ces nouveaux processeurs sont quoi qu'il en soit attendus quelque part sur le premier trimestre 2021, sans plus de détails.