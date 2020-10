AMD Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5950X : les scores CPU-Z des prochains processeurs se montrent

Aujourd'hui, nouvelle fuite alors que la publication des premiers résultats officiels n'est pas attendue avant le milieu de la semaine prochaine. Cette fois, ce sont les résultats obtenus via l'outil de mesure intégré au logiciel CPU-Z.

Ce n'est pas le bench le plus éloquent, mais les résultats confirment la tendance. Ainsi, le Ryzen 9 5950X avec ses 16 cœurs / 32 threads obtient 690,2 points en single-thread et pas moins de 13 306,5 points en multi-thread. Il est le CPU le plus puissant de ce bench.

Notez que le Core i9-10900K (10 cœurs / 20 threads) est flashé à 584 et 7 389 points respectivement en single-thread et multi-thread. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que la fuite concerne également le Ryzen 7 5800X (8 cœurs / 16 threads).

Nettement moins haut de gamme que le Ryzen 9 5950X, il se permet lui aussi le luxe de déborder le processeur Intel en single-thread avec 650 points. Sans surprise en revanche, disposant de moins de cœurs, il ne peut lutter en multi-thread avec ses 6 593 points.

AMD semble plus que jamais en mesure de dépasser Intel sur les tests simple cœur. Un petit événement.