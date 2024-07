Blender, Geekbench : premiers résultats et premières sensations pour le Ryzen 9 9950X

En effet, depuis déjà quelques jours, il est possible de voir fleurir de nouvelles entrées sur la base de données de l'outil Geekbench. Celles-ci concernent bien sûr les Ryzen 9000, les quatre variantes d'ailleurs.

Ainsi, avec ses 6 cœurs Zen 5, le Ryzen 5 9600X obtient 3 172 points sur le test single-thread et pointe à 13 500 points en multi-thread, des résultats très nettement supérieurs à ceux du Ryzen 5 7600X (2 868 et 12 825 points). Il en va plus ou moins de même avec les 8 cœurs du Ryzen 7 9700X, lequel affiche 3 255 et 15 634 points, quand le Ryzen 7 7700X devait se contenter de 2 912 et 15 272 points respectivement en single-thread et multi-thread.