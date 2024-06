Des fuites autour du Ryzen 5 9600X confirment que le cache L1/L2 des Ryzen 9000 est nettement accéléré

En effet, le Ryzen 5 9600X semble entre les mains de quelques chanceux qui ne se sont pas fait prier pour en tester le sous-système mémoire et publier leurs résultats. Rappelons qu'au moment de l'annonce de ces Ryzen 9000X, AMD avait surtout insisté sur l'amélioration du nombre d'instructions par cycle (+16% en moyenne vs Zen 4) et expliqué ces gains par une meilleure prédiction de branche, un doublement de la bande passante L2 vers L1 et des capacités de calcul AI via l'AVX-512 sensiblement améliorées.

Publiés par nos confrères de VideoCardz, les résultats préliminaires du Ryzen 5 9600X viennent confirmer ces gains de bande passante, c'est l'inévitable AIDA64 qui a été utilisé pour mesurer la chose.