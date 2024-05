AMD : les processeurs Ryzen à architecture Zen 5 pourraient être lancés dès août

D'après AOOSTAR, les prochains APU Strix d'AMD, qui propulseront ces nouveaux processeurs, s'appuieront sur une toute nouvelle unité iGPU (Integrated Graphics Processing Unit) RDNA 3+ et une NPU (Neural Processing Unit) XDNA 2. Une conception offrant des performances TOPS (Tera Operations Per Second) trois fois supérieures à celles de Hawk Point, pour atteindre environ 45 TOPS.

Deux variantes seront proposées pour ces processeurs : une version standard dotée de 12 cores et de 16 cores RDNA 3+, et une version Strix Halo plus musclée, intégrant 16 cores et 40 cores iGPU 3+. Cependant, la disponibilité de cette dernière version est repoussée à fin 2024 ou début 2025. Par conséquent, les premiers Mini PC équipés de processeurs Zen 5 embarqueront la version standard, qui s'annonce déjà assez costaude.