Les processeurs Ryzen 9000 d'AMD confirmés pour un lancement en juillet : Zen 5 déboule

Ces quatre références ne sont clairement pas une surprise, et il s'agit pour AMD de faire évoluer les Ryzen 7000 en opérant des remplacements « poste pour poste », comme on dirait dans le football.

Figure de proue de la nouvelle gamme, le Ryzen 9 9950X sera donc un CPU 16 cœurs et 32 threads. Les cœurs Zen 5 seront cadencés à un maximum de 5,7 GHz et épaulés par un cache combiné de 80 Mo. On parle d'un TDP de 170 watts. Le Ryzen 9 9900X est lui aussi très proche du Ryzen 9 7900X, avec ses 12 cœurs et 24 threads, ses 5,6 GHz et ses 76 Mo de cache pour un TDP de 170 watts également.