Le Ryzen 9900X 14 % plus rapide que le Ryzen 7900X sur Cinebench, avec un TDP plus faible

dante0891

Je ne jure que par les AMD en CPU (même à l’époque des Phenom et autres).

Il y a que lorsque les I sont sorties que suis passé chez Intel mais je suis retourné chez AMD sur les séries 3X et 5X actuellement.

En GPU j’ai du AMD (ATI à l’époque et là RX6600) à cause du budget mais j’avoue que je préfère Nvidia, j’ai eu une GTX1650 entre temps et j’avais une meilleure stabilité sur les jeux gourmands.

Mais bon, j’attends les prochaines sorties pour voir et changer de GPU, je repasserais sans doute chez AMD pour le prix (et j’espère ne pas devoir changer d’alim avec une prise ATX3.0).

Ce qui va me tenter pour la prochaine génération et qui va faire mon choix, c’est la prise en charge du PathTracing.

Mais je confirme que beaucoup adorent les Intel !