Computex : AMD dévoile les Ryzen 9000 Zen 5 et confirme la sortie en juillet... mais pas les prix !

Des quatre processeurs évoqués, AMD met logiquement l'accent sur le plus costaud, le Ryzen 9 9950X. Celui-ci fait suite au Ryzen 9 7950X et en reprend la plupart des caractéristiques avec, notamment, ses 16 cœurs/32 threads et son cache combiné L2+L3 de 80 Mo. Les fréquences sont pour ainsi dire identiques (+100 MHz en boost) et le TDP ne bouge pas (170 W).

Les trois autres processeurs de la gamme – Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X et Ryzen 9 9900X – sont eux aussi très proches des modèles Ryzen 7000 avec toutefois un recul notable du côté du TDP : on « perd » 50 W sur le 9900X par rapport au 7900X (120 W contre 170) et encore 40 W sur les deux autres.