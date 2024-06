Pour battre le Ryzen 7800X3D, AMD revoit le TDP du futur Ryzen 9700X, de 65 à 120 watts

Problème, le Ryzen 7 9700X doit compter sur un cache relativement faible, avec 512 Ko de cache L1, 8 Mo de cache L2 et 32 Mo de cache. Un cache combiné L2 + L3 de « seulement » 40 Mo, donc.

Rappelons à ce niveau que le Ryzen 7 7800X3D peut compter sur la technologie 3D Vertical Cache d'AMD pour « empiler » le cache et totaliser la bagatelle de 104 Mo de cache combiné. De plus, le Ryzen 7 7800X3D a pour lui un TDP de 120 watts qui l'autorise à « prendre plus de place », quand le Ryzen 7 9700X était limité à 65 watts.

Officiellement, ce dernier est d'ailleurs toujours à 65 watts, mais le site Wccftech précise qu'AMD aurait changé son fusil d'épaule. Le Ryzen 7 9700X pourrait finalement compter sur un TDP de 120 watts. Plus de consommation donc, mais pour plus de performances et un peu plus de tenue par rapport au Ryzen 7 7800X3D. Un mal pour un bien ?

Bien sûr, tant qu'AMD n'aura pas mis à jour sa propre fiche technique du Ryzen 7 9700X pour refléter ce changement, nous garderons à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une rumeur, aussi solide et fondée soit-elle.