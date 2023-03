Vers des nouveaux processeurs AMD Ryzen sur socket AM5 dès cette année ?

Au travers d'un document publié par Gigabyte, sur son site officiel, il est ainsi question d'une « prise en charge au moins jusqu'en 2025 » et, plus important, il est surtout précisé que « la prochaine génération de processeurs desktop AMD Ryzen qui sortira plus tard cette année sera aussi prise en charge par cette plateforme AM5 ».

En parlant de « cette plateforme AM5 », Gigabyte évoque spécifiquement le cas de ses modèles pour E133-C10, R133-C10, R133-C11 et R133-C13, des produits à destination du marché des serveurs.