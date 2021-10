AMD : les processeurs Zen 3 avec 3D V-Cache pour début 2022, Zen 4 pour fin 2022

Bien plus novatrice que la « simple » intégration du V-Cache, cette architecture devrait offrir un nouveau boost pour AMD qui profitera en particulier de la finesse de gravure 5 nm de TSMC. L'Américain prévoit un nouveau socket, AM5, pour les processeurs à base de Zen 4 avec un total de 1 718 broches en LGA (pour land grid array), avec des broches sur la carte mère donc, et plus sur le processeur.