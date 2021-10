Intel : la feuille de route "mobilité" d'Alder Lake dévoilée, vers les premiers PC portables en DDR5 !

Commençons par les puces Alder Lake-P qui remplaceront le lineup Tiger Lake-H (35 et 45 W) actuel. Ces processeurs profiteront au maximum de 14 cœurs répartis selon la configuration hybride développée par Intel. En d'autres termes, on y trouvera au maximum 6 cœurs Golden Cove (hautes performances) et 8 cœurs Gracemont (voués à l'économie d'énergie). Côté iGPU, on retrouvera des parties graphiques intégrées Intel Xe comprenant jusqu'à 96 unités d'exécution.

12e génération de processeurs Core oblige, ces nouveaux SoC supporteront la norme Thunderbolt 4, mais aussi le PCIe Gen 5.0 et le Wi-Fi 6E. Ils pourront également tirer partie d'une mémoire vive aux formats LDDR5 ou DDR5.

Les puces Alder Lake-M, moins puissantes mais plus économes en énergie, remplaceront pour leur part les actuels processeurs Tiger Lake-U (15 W) en regroupant jusqu'à 10 cœurs (2 cœurs Golden Cove et 8 cœurs Gracemont). Là aussi, la partie graphique Iris Xe comprendra un maximum de 96 unités d'exécution, et l'on retrouvera le support du Wi-Fi 6E et du standard Thunderbolt 4.

On notera toutefois qu'Intel limite ses puces pour ultraportables à des lignes PCIe Gen 4.0, mais nous devrions quand même pouvoir compter sur une prise en charge de RAM en LPDDR4X ou LPDDR5.