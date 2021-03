Intel : un boost de 20 % des performances sur un thread pour les processeurs Alder Lake

Il y a quelques jours, Intel a détaillé sa onzième génération de processeurs, les Rocket Lake-S. Ces derniers seront commercialisés à partir de fin mars. Mais depuis plusieurs mois déjà, leurs successeurs, les Alder Lake, leur font pas mal d’ombre, à tel point qu’ils finissent par les éclipser. Deux nouvelles diapositives focalisent encore un peu plus la lumière sur eux. Elles prédisent une hausse des performances en mono-cœur de 20 % et confirment la prise en charge du PCIe 5.0 et de la DDR5.