Alder Lake-S : l'une des premières puces 10 nm d'Intel en goguette sur GeekBench

Ce CPU de lignée Alder Lake-S est équipé de 16 cœurs et seulement 24 threads, mais pour une bonne raison : les puces Alder Lake-S seront les premières chez Intel à proposer sur le marché grand public une architecture mêlant des cœurs pensés pour l'efficacité énergétique (LITTLE) et d'autres conçus pour les performances (big). En l'occurrence, seuls ces derniers sont éligibles à l'hyperthreading, ce qui explique le « faible » nombre de threads.

Ce concept d'architecture asymétrique, souvent résumé par l'appellation big.LITTLE, a déjà été aperçu chez Intel avec les processeurs Lakefield, lancés récemment.

On apprend autrement que la fréquence de base de la puce Alder Lake-S découverte sur GeekBench est réglée à 1,38 GHz. Cette valeur concerne les cœurs à basse consommation (LITTLE). Leur fréquence maximale est par ailleurs indiquée à 17,6 GHz sur GeekBench, mais il s'agit d'une erreur. On peut raisonnablement diviser par huit cette valeur pour obtenir une fréquence de 2,2 GHz, plus réaliste, à défaut d'être vérifiable. Côté cache mémoire, il faudrait enfin compter sur 30 Mo de cache L3.