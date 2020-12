Un important fonds d'investissement suggère à Intel de scinder ses activités

Au travers d'une lettre envoyée via le fonds d'investissement Third Point et directement adressée à Omar Ishrak, le P.-D.G. d'Intel, il déplore en premier lieu que la société ait perdu du terrain sur ses concurrents, asiatiques notamment, et de citer les exemples du Sud-Coréen Samsung ou du Taïwanais Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Il regrette également qu'Intel ne soit plus leader sur ses secteurs d'activité historiques. Il est cette fois davantage question de la concurrence d'AMD sur les puces destinées aux ordinateurs et aux centres de données. Daniel Loeb se montre encore plus sévère en soulignant l'absence d'Intel sur l'intelligence artificielle, un secteur dominé par NVIDIA.

Enfin, Daniel Loeb souligne que ses plus importants clients se détournent des puces Intel. Apple, Amazon, Microsoft sont lancées dans la conception en interne de solutions dont elles confient la production à des sociétés d'Asie du Sud-Est. Intel doit donc séparer ses activités de conception de puces des opérations de production des semi-conducteurs.