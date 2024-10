Intel est confrontée à une importante baisse de ses revenus et à une concurrence acharnée de la part d'entreprises comme Nvidia ou AMD. D'ailleurs, sa situation n'a pas échappé à d'autres acteurs de l'industrie des puces. Les appétits se sont aiguisés : Qualcomm et ARM ont en effet approché la société pour une possible acquisition. De même, la firme de capital-investissement Apollo a envisagé d'investir 5 milliards de dollars dans le fabricant.