Rocket Lake-S : Intel reboutique son 14 nm pour servir ses nouveaux processeurs de bureau

Avec ces nouveaux processeurs, la marque fait le choix de réduire le nombre de cœurs pour passer à 8 cœurs / 16 threads au maximum sur cette lignée Rocket Lake-S, contre 10 cœurs / 20 threads sur le Core i9-10900K, la plus grosse puce de la gamme Comet Lake-S. Cette décision est justifiée par l'apport du design Cypress Cove, qui doit permettre un gain « à deux chiffres » en matière de performances IPC, promet Intel. On appréciera le manque volontaire de précision du groupe, qui donne d'ailleurs des informations au compte-goutte pour ces nouvelles puces.

L'autre grosse nouveauté, pressentie depuis des mois par différentes rumeurs, est l'ajout aux références Rocket Lake-S d'une partie graphique nettement plus musclée que ce que propose actuellement la dixième génération de CPU desktop. Intel compte ici sur l'architecture Xe, mise au point (entre autres) par d'anciens d'AMD, et déjà déployée sur les iGPU de la lignée Tiger Lake sur laptop. Par rapport à sa génération précédente, Intel promet une amélioration de 50% des performances GPU. Une amélioration qui devrait notamment servir en encodage et décodage.