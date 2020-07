Intel pourrait adopter une configuration similaire à ARM pour ses processeurs Alder Lake

Car si Lakefield se destine essentiellement aux appareils ultraportables (comme les tablettes ou encore les ordinateurs always connected, jusqu'à présent équipés de puces Qualcomm), Alder Lake sera décliné en trois variantes d'après les informations relayées par TechRadar : « S » pour les puces de bureau ; « M » pour les processeurs mobiles dédiés aux ordinateurs portables et ultraportables ; et « P » pour les serveurs.

D'après l'insider @momomo_us, d'ordinaire bien informé, ces puces Alder Lake de bureau seraient déclinées en au moins deux configurations : la première équipée de 8 cœurs « big » et de 8 coeurs « LITTLE » ; la seconde de 6 cœurs « big », mais cette fois sans aucun cœur « LITTLE ». Les deux variantes disposeraient par contre bien d'un iGPU « GT1 ».

Notez que si ces informations méritent pour l'heure d'être prises avec des pincettes, elles font écho à de précédentes rumeurs allant dans le même sens. Il est par ailleurs fort possible que la configuration 8 cœurs « big » et 8 cœurs « LITLLE » soit la variante la plus haut de gamme d'Intel. Elle pourrait donc potentiellement se décliner en variantes moins performantes et plus abordables.

Côté consommation, TechRader estime qu'Intel pourrait partir sur le même seuil que pour sa génération Comet Lake. On retrouverait donc des processeurs de bureau de 125 watts sur le haut de gamme.