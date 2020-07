Intel : le Core i7-1165G7 'Tiger Lake' martyriserait les Ryzen 7 4700U et 4800U d'AMD

De manière plus factuelle, on observe un écart abyssal de 36,8 % en single core entre le Core i7-1165G7 et le Ryzen 7 4700U. En multi-core, la puce d'Intel ne s'impose cette fois que de 0,5 % face au 4700U. Face au Ryzen 7 4800U cette fois, l'écart en single core se réduit à 29,3 %, mais c'est encore beaucoup. En multi-core, l'APU d'AMD et ses 16 threads gardent une avance de 22,3 %.

Il convient néanmoins d'émettre quelques bémols face à ces résultats. Tout d'abord, l'ensemble des puces sont testées à leurs fréquences de base (plus élevée sur la puce d'Intel). Le passage en fréquences de boost pourrait en partie changer la donne pour AMD, puisque les Ryzen 7 4700U et 4800U montent respectivement à 4,1 et 4,2 GHz. À moins qu'ils ne soient de nouveau rattrapés par le Core i7-1165G7, qui atteindrait pour sa part les 4,7 GHz. Sortez quoi qu'il en soit vos plus belles pincettes.

Notons par contre que sous 3D Mark le Core i7-1165G7 serait battu en performances graphiques par les processeurs d'AMD…