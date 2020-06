Quand Intel compare les perfs en jeu pour tacler AMD... mais change aussi la carte graphique

Plus coûteux d'environ 150 dollars et moins performant, le portable sur architecture AMD semble en prendre pour son grade. Intel évoque effectivement des performances au moins 18% supérieures pour la machine à base de Core i7 avec un jeu comme Hitman 2. Sur Total War: Three Kingdoms et Tom Clancy's Rainbow Six Siege, l'écart grimpe jusqu'à 23%, en faveur d'Intel toujours.