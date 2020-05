En jeu, le Core i5-10400 serait aussi rapide qu'un i7-9700F

Présentée en détails en fin de semaine dernière, la nouvelle lignée de processeurs de bureau Comet lake-S d'Intel se matérialise avant tout par une hausse des fréquences, une légère baisse des prix et un nivellement des gammes vers le haut. Preuve en est, le tout nouveau Core i5-10400 serait capable d'égaler les performances d'un Core i7-9700F en jeu.

Intel présentait il y a quelques jours l'ensemble de ses nouveaux processeurs de bureau. Chapeautée par l'imposant Core i9-10900K et ses 10 cores / 20 threads cadencés à un maximum de 5,3 GHz, cette lignée Comet Lake-S affiche aussi une constellation de puces aux capacités certes plus modestes, mais aux prix nettement plus abordables que les 488 dollars réclamés pour le Core i9-10900K.

Un Core i5 à 200 euros aussi rapide qu'un Core i7 de neuvième génération en jeu ?

Parmi ces processeurs abordables, le Core i5-10400. On apprend aujourd'hui de premiers benchmarks que cette puce milieu de gamme, proposée dès 182 dollars (comptez 200 euros environ en France lorsqu'elle sera lancée) serait capable d'égaler en jeu les performances d'un Core i7-9700F, actuellement vendu aux environs de 390 euros dans l'Hexagone.

Pour rappel, le Core i5-10400 arbore 6 cores et 12 threads cadencés entre 3,1 et 4,5 GHz pour 65 W de TDP. Le Core i7-9700F (le F renvoit à l'absence d'iGPU) embarque pour sa part 8 cores sans hyperthreading (8 threads) cadencés entre 3,0 et 4,7 GHz pour un TDP annoncé à 65 watts également.