Intel annonce ses processeurs desktop 10e génération : montée en fréquence et baisse des prix

C'est officiel, Intel sort l'artillerie lourde pour tenter de revenir pour de bon dans la course aux performances face à AMD et son architecture Zen 2. À défaut de proposer véritablement du neuf, le fondeur californien nous délivre une nouvelle itération de l’architecture Skylake (la cinquième ) et un nouvel affinage du procédé de gravure en 14 nm… utilisé jusqu'à plus soif depuis 2015.

Après des mois d'attente et de rumeurs, Intel s'est enfin décidée à dévoiler ses processeurs de bureau de 10 e génération. Toujours gravées à l'aide du procédé 14 nm (qu'Intel a bien du mal à mettre au placard), ces nouvelles puces se distinguent sans surprise par une hausse importante des fréquences et une multiplication des cores… Une stratégie qui, faute de mieux, était celle d'AMD il y a encore quelques années.

En tout, Intel a annoncé pas moins de 32 nouveaux processeurs d'un coup d'un seul. Des puces qui s'étirent entre le Celeron G5900T (proposé dès 42 dollars avec 2 cores) et l'imposant Core i9-10900K armé de ses 10 cores/20 threads (affiché à 488 dollars).

Les Core i9 d'hier sont ainsi les i7 d'aujourd'hui, les anciens i7 deviennent peu ou prou des i5, les i5 des i3 et ainsi de suite, à grands renforts d'hyperthreading - qui se généralise cette année sur les Core i3, i5 et i7. Cette logique devrait permettre à Intel de dynamiser un peu les ventes alors qu'AMD prépare tranquillement son passage vers ses processeurs Ryzen de quatrième génération (toujours gravés en 7 nm, mais cette fois sous architecture Zen 3).

Pour marquer les esprits, Intel table néanmoins sur une hausse importante des fréquences de ses nouveaux processeurs de bureau ( Comet Lake-S ), mais aussi sur une multiplication des cores pour la plupart des références. Deux mesures combinées à une baisse de prix globale et un nivellement des gammes vers le haut.

La chose risque quoi qu'il en soit de compliquer la communication d'Intel et de perdre un peu plus encore le consommateur.

Comme prévu, le PCIe 4.0 n'est pas d'actualité sur les nouvelles cartes mères Intel, et ce pour une raison simple, les puces Comet Lake-S ne prennent en charge que le PCIe 3.0. Si l'on s'en tient aux rumeurs ayant émergé ces dernières semaines, Intel préparerait néanmoins le passage au PCIe avec ses processeurs Rocket Lake , attendus aux dernières nouvelles en fin d'année ou début 2021. Ces puces devraient par contre être compatibles avec ce nouveau socket LGA1200 et pouvoir s'installer sur des cartes mères Z490 (après une probable mise à jour du BIOS), qui embarqueront déjà pour certaines le support du PCIe 4.0.

Le passage à cette 10 e génération s'illustre aussi par le recours à un nouveau socket : LGA1200, qui reprend pourtant les mêmes dimensions que le socket utilisé pour la neuvième génération. Qui dit nouveau socket, dit aussi nouveaux chipsets. Cette année, Intel table donc sur les chipsets Z490, B460 et H470, qui reprennent le gros des spécifications de leurs aînés, mais avec deux nouveautés importantes en termes de connectivité : le support du nouveau contrôleur 2.5 GbE, mais aussi le support MAC pour le Wi-Fi 6 , avec intégration du contrôleur Intel AX201.

Jusqu'à 10 cores/20 threads et 5,3 GHz

Comme par le passé, Intel décline ses nouveaux processeurs en quatre grandes variantes, les puces débloquées « K » (capables de supporter l'overclocking), bloquées (pour lesquelles la hausse manuelle des fréquences n'est pas possible), mais aussi les puces basse consommation « T » et les processeurs siglés « F », cette fois dépourvus d'iGPU (ils nécessitent ainsi une carte graphique dédiée). Voici les principaux processeurs annoncés par Intel, accompagnés de leurs spécifications et prix :

i9-10900K : 10 cores/20 threads cadencés entre 3,7 et 5,3 GHz ; 125 W de TDP (488 dollars)

i9-10900 : 10 cores/20 threads cadencés entre 2,8 et 5,2 GHz ; 65 W de TDP (439 dollars)

i7-10700K : 8 cores/16 threads cadencés entre 3,8 et 5,1 GHz ; 125 W de TDP (374 dollars)

i7-10700 : 8 cores/16 threads cadencés entre 3,9 et 4,8 GHz ; 65 W de TDP (323 dollars)

i5-10600K : 6 cores/12 threads cadencés entre 4,1 et 4,8 GHz ; 65 W de TDP (262 dollars)

i5-10600 : 6 cores/12 threads cadencés entre 3,3 et 4,8 GHz ; 65 W de TDP (213 dollars)

i5-10500 : 6 cores/12 threads cadencés entre 3,1 et 4,5 ; 65 W de TDP (192 dollars)

i5-10400 : 6 cores/12 threads cadencés entre 2,9 et 4,3 GHz ; 65 W de TDP (182 dollars)

i3-10320 : 4 cores/8 Threads cadencés entre 3,8 et 4,6 GHz ; 65 W de TDP (154 dollars)

i3-10300 : 4 cores/8 threads cadencés entre 3,7 et 4,4 GHz ; 65 W de TDP (143 dollars)

i3-10100 : 4 cores/8 threads cadencés entre 3,6 et 4,3 GHz ; 65 W de TDP (122 dollars)

Pentium Gold G6600 : 2 cores/4 threads cadencés à 4,2 GHz de base ; 58 W de TDP (86 dollars)

Celeron G5920 : 2 cores/2 threads cadencés à 3,5 GHz de base ; 58 W de TDP (52 dollars)

Pour retrouver la liste et les caractéristiques de l'ensemble des 32 CPUs annoncés par Intel, n'hésitez pas à jeter un œil à la première page du long article publié en fin de semaine dernière par nos confrères américains d'AnandTech.

Notons qu'avec son nouveau Core i9-10900K, Intel reste plus cher que le Ryzen 9 3900X d'AMD, qui profite pour une petite cinquantaine de dollars de moins de spécifications similaires voire supérieures sur le papier, avec 12 cores et 24 threads cadencés entre 3,8 et 4,6 GHz pour 105 W de TDP. Il faudra voir comment, dans les faits, le nouveau fleuron d'Intel se défend. En jeu, Intel devrait logiquement conserver son avance… mais l'applicatif pourrait une nouvelle fois de lui faire du tort. Affaire à suivre.