Intel annonce sa 10e génération de processeurs mobiles, le duel avec AMD s'intensifie

Des fréquences qui dépassent les 5 GHz

Intel joue sur les chiffres

Un duel au sommet

Décidé à ne pas se laisser coiffer au poteau par AMD et ses nouveaux SoC Ryzen 4000H, une série que nous avons analysée dans cet article dédié , Intel riposte quasiment du tac au tac avec ses Comet Lake-H qui étaient néanmoins connus depuis le CES 2020.Bousculé par AMD sur pratiquement tous les segments du marché des processeurs, qui a notamment réalisé de belles avancées et pris une considérable avance concernant le procédé de gravure en 7 nm , Intel se devait de montrer les crocs afin de ne pas lâcher du lest sur un secteur de poids : celui des laptops destinés aux gamers et créatifs.L'objectif d'Intel avec ses Comet Lake-H se distingue clairement entre les lignes. Bien que le fondeur de Santa Clara ait ici encore et toujours recours au procédé 14 nm++ (seules certaines puces comme les Ice Lake et Tiger Lake vont - enfin - bénéficier du 10 nm après d'incessants reports), force est de constater que les bleus ne sont pas sans ressource pour jouer sur le tableau des chiffres.Ainsi, sur les six références de cette gamme mobile, quatre processeurs égalent ou dépassent les 5 GHz en single-core. Le fleuron de la gamme est représenté par le Core i9-10980HK dont la fréquence atteint 5,3 GHz, un modèle unlocked (débloqué) qui indique donc des possibilités d'overclocking d'autant qu'Intel proposera deux outils dédiés avec Extreme Tuning Utility (XTU) et Easy Optimizer.Comme nous pouvons le voir sur le tableau ci-dessus, les deux processeurs au sommet embarquent 8 cœurs et 16 threads, tandis que toutes les puces affichent un TDP de 45 W. Autre point important, les fréquences maximales annoncées concernent un Boost single-core, il faudra patienter encore un peu pour connaître les performances multi-cores de cette nouvelle série de processeurs.L'offre intermédiaire comprend deux puces disposant de 6 cœurs et 12 threads avec des fréquences maximales de 5,1 et 5,0 GHz. Le Core i7-10850H affiche quant à lui un « déverrouillage partiel ». Dans les faits, il devrait pouvoir être surcadencé pour un gain de 400 MHz. L'offre en entrée de gamme avec les Core i5-10300H/10400H embarque 4 cœurs et 8 threads pour des fréquences maximales respectives de 4,5 et 4,6 GHz.Du côté de la mémoire vive, on constate un léger gain de vélocité puisque Intel passe ici du support de la DDR4-2666 à la DDR4-2933. C'en est en revanche terminé pour le support de la LPDDR3. Évidemment, on repassera pour le PCI Express 4.0 qui ne devrait montrer le bout de son nez qu'à partir de 2021 chez Intel, avec les processeurs de bureau Rocket Lake-S . Ici, on profitera tout de même d'un total de 40 lignes PCIe 3.0 pour des machines qui vont rapidement voir le jour du côté de constructeurs comme ASUS, Gigabyte et MSI , alors que d'autres sont d'ores et déjà disponibles. En attendant, les processeurs mobiles d'AMD explosent tous les scores, notamment avec un Ryzen 9 4900HS qui s'impose sans problème face à l'actuel fleuron de la 9e génération de SoC Intel, le Core i9-9880H. Maintenant que la relève est là, ne reste plus qu'à patienter encore un peu pour apprécier un véritable duel au sommet face au fameux Core i9-10980HK.