Nous le disions en préambule, la génération de puces Nova Lake devrait être l'occasion de changer beaucoup de choses pour Intel qui, donc, marquera l'entrée en fonction de son procédé de gravure Intel 18A.

Un procédé qui doit lui permettre de revenir dans la course avec TSMC, le fondeur taïwanais étant de son côté largement au point sur le N2, son procédé 2 nm. Avec le 18A, Intel ambitionne de (re)conquérir certains partenaires de TSMC et les puces Nova Lake seront en quelque sorte la vitrine de cette nouvelle technologie d'où leur importance manifeste pour Intel Foundry.

Par ailleurs, Intel a prévu de revoir à la fois les cœurs performants (P) et les cœurs efficients (E) de ses puces avec Nova Lake. On parle ici de cœurs P dits Coyote Cove et de cœurs E dits Arctic Wolf. Des cœurs qui, grâce au 18A encore lui, pourront être « entassés » sur les processeurs Nova Lake.

Il faut effectivement savoir que les dernières rumeurs évoquent rien de moins que l'intégration de 52 cœurs sur la plus performante des puces Nova Lake alors qu'Intel est actuellement bloqué sur 24 cœurs avec la génération Arrow Lake.