Car, non content de remplacer Arrow Lake, Panther Lake introduit le procédé Intel 18A, qui matérialise les progrès réalisés par Intel Foundry. La firme prend toutefois des gants en évoquant « une année 2026 encore plus passionnante, car Panther Lake atteint des volumes significatifs », sous-entendu Panther Lake n'arrivera qu'en toute fin d'année 2025 et qu'en petites quantités.

D'ailleurs, Clearwater Forest n'est plus attendu avant la première moitié de 2026, preuve que le 18A aura besoin d'un peu de temps pour être largement déployé. Ce procédé devrait toutefois rapidement laisser la vedette à l'Intel 14A, utilisé à la fois sur Diamond Rapids et sur Nova Lake. 18A et 14A doivent, selon Intel, permettre « des coûts et des marges nettement meilleurs ».