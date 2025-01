Voilà justement tout l'intérêt de la génération Panther Lake dont nous vous parlons depuis déjà quelques mois sur Clubic. Elle sera la première à utiliser le nœud de gravure Intel 18A et Michelle Johnston Holthaus, P.-D.G. par intérim du groupe, a profité de sa keynote en prélude du CES 2025 pour clamer haut et fort que non seulement Panther Lake est sur les rails, mais que la sortie devrait bel et bien se faire au cours du second semestre de l'année 2025.

Michelle Johnston Holthaus tenait dans ses mains un échantillon de la puce – lequel aura été abondamment photographié par la presse – et plusieurs ordinateurs portables prototypes ont été présentés dans des salles annexes. Nous avons pu les approcher, mais il n'était hélas pas possible de les essayer de quelque manière que ce soit. Une chose semble en tout cas certaine : Panther Lake est une réalité et Intel mise énormément sur cette génération.