Sans surprise, toutes les rumeurs allaient dans ce sens depuis déjà plusieurs semaines, AMD a profité du CES 2025 pour enfoncer encore un peu plus le clou et annoncer la sortie de deux nouveaux Ryzen 9000X3D.

Il s'agit bien sûr des Ryzen 9 9900X3D et Ryzen 9 9950X3D lesquels sont prévus pour le mois de mars 2025 et permettront d'aller encore un peu plus loin qu'avec le Ryzen 7 9800X3D. Le Ryzen 9 9950X3D regroupe 16 cœurs et 32 threads Zen 5, cadencés à un maximum de 5,7 GHz et couplés à 144 Mo de mémoire cache tandis que le Ryzen 9 9900X3D intègre 12 cœurs et 24 threads à un maximum de 5,5 GHz ainsi que 140 Mo de mémoire cache.

Au-delà de cette double annonce, AMD a profité d'une table ronde organisée à Las Vegas pour faire le point sur cette gamme X3D et pour répondre aux questions des quelques journalistes invités. Tom's Hardware en était.

Nos confrères ont ainsi pu entendre AMD certes louer les qualités de son Ryzen 7 9800X3D, mais aussi et surtout parler de la faiblesse de la concurrence, n'hésitant pas à évoquer « un produit horrible » pour parler des processeurs Intel de la gamme Arrow Lake.