Célèbre fabricant de cartes mères, MSI est un habitué des petites fuites de ce genre, mais celle-ci est d'autant plus intéressante qu'elle concerne tout de même les résultats sur trois jeux, et non des moindres.

Publiés par HardwareLUXX et relayés par VideoCardz, les résultats concernent donc Black Myth: Wukong, Far Cry 6 et Shadow of the Tomb Raider. Ils mettent en scène deux Ryzen 9000X3D, un modèle 8 cœurs (le 9800X3D) et un modèle 16 cœurs (le 9950X3D) à chaque fois mis en face du Ryzen 7800X3D, le seul à être très précisément référencé.