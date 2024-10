À nouveau par rapport à ce 9700X, le premier processeur de la gamme 9000X3D intégrera un cache logiquement gonflé : on passe de 40 à 104 Mo, c'est l'atout principal des modèles X3D. Enfin, et c'est sans doute le point le plus important, le TDP de ce 9800X3D sera, comme sur le 7800X3D, de 120 watts. C'est près du double que pour celui du 9700X (65 watts), qui a toutefois reçu une mise à jour d'AMD afin de le rendre plus compétitif, avec un passage possible à 105 watts.

Petite remarque pour terminer : le 9800X3D devrait en revanche devoir se contenter d'une fréquence boost maximale de 5,2 GHz, quand le 9700X peut grimper jusqu'à 5,5 GHz. Pas sûr que cela change grand-chose, cependant.